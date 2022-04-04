МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Компания Gazprom Germania GmbH передана под управление Федеральному сетевому агентству. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек журналистам в Берлине. Германия готовится ко всем сценариям с поставками российского газа

"Хочу вас проинформировать о правовом постановлении, которое сегодня выпустило министерство экономики. Данные действия тесно согласованы в правительстве ФРГ. Постановление касается подразделений компании Gazprom Germania GmbH… Этим постановлением мое министерство… назначает Федеральное сетевое агентство временным попечителем группы Gazprom Germania", — сказал министр, отметив, что "постановление о попечительском управлении служит защите общественного порядка, сохранению общественного обеспечения".

Немецкий регулятор будет временно управлять компанией Gazprom Germania до 30 сентября, решение связано с необходимостью обеспечить энергобезопасность критической инфраструктуры и поставки газа в Германию, заявил журналистам министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

"Попечительное управление является переходным регулированием, федеральное сетевое агентство использует время, чтобы упорядочить отношения", — сказал министр, добавив, что управление со стороны немецкого регулятора в отношении Gazprom Germania "введено до 30 сентября".

По словам министра, правительство ФРГ таким образом "делает все необходимое для гарантирования безопасности обеспечения в Германии, к этому относится и то, что энергетическая инфраструктура в ФРГ… не подпадет под произвольные решения" российской стороны.

Сообщается, что правительство Германии также обсуждает с частными покупателями продажу немецкой компании Gazprom Germania GmbH или некоторых ее подразделений, Берлин собирается предложить покупателям кредиты от государственного банка. Об этом ранее в понедельник написало агентство Блумберг.

"Правительство Германии ведет переговоры с частными покупателями, заинтересованными в Gazprom Germania GmbH или ряде ее подразделений… Покупателям предложат гарантии и кредиты через государственного кредитора KfW IPEX-Bank", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на осведомленный источник, пожелавший остаться неизвестным.

Среди подразделений, которые могут быть проданы — газораспределительная компания Wingas GmbH и оператор ПХГ Astora.

Напомним, что группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Перед этим, 30 марта, Блумберг писал со ссылкой на источники, что должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах подразделений "Газпрома" в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен на газ в Европе. Отмечалось, что обыски прошли в офисах дочерних компаний "Газпрома" Gazprom Germania и Wingas, на которые, по данным агентства, приходится около 20% поставок на немецком газовом рынке. Предсказан рекордный приток денег из-за рубежа в Россию

А газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники писала, что в минэкономики ФРГ обдумывают национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным прекращением поставок энергоносителей из России. В кабмине ФРГ тогда назвали вопрос национализации немецких "дочек" российских компаний гипотетическим. В Кремле же сочли неприемлемой саму постановку вопроса — национализация "дочек" "Газпрома" и "Роснефти" серьезно нарушила бы международное право, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Gazprom Germania GmbH было дочерним предприятием "Газпром экспорта" (входит в "Газпром"). Предприятие занимается торговлей природным газом по всей Европе, имеет сеть газозаправочных станций в Германии. В свою очередь этому немецкому предприятию принадлежат Gazprom Marketing & Trading, Wingas и еще несколько компаний в Германии, Великобритании, Швейцарии, Чехии.