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2022
https://1prime.ru/gas/20220404/836586361.html
Власти Нидерландов назвали отказ от российского газа "вопросом морали"
Газ
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В БРЮССЕЛЕ ОБСУЖДАЮТ ВОПРОС О ЗАПРЕТЕ ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА, ЭТО МОРАЛЬНЫЙ ВОПРОС — ГЛАВА МИНФИНА НИДЕРЛАНДОВ Новость дополняется. ПРАЙМ, 04.04.2022
энергетика, новости, газ, газ, брюссель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В БРЮССЕЛЕ ОБСУЖДАЮТ ВОПРОС О ЗАПРЕТЕ ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА, ЭТО МОРАЛЬНЫЙ ВОПРОС — ГЛАВА МИНФИНА НИДЕРЛАНДОВ
Новость дополняется.