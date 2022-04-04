МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе в понедельник опустилась ниже отметки 1300 долларов за 1 тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Рубль противостоит геополитическому прессингу

Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на уровне в 1340 долларов и в первые минуты торгов поднялись до 1360 долларов, однако затем перешли к снижению, которое позднее ускорилось. Минимальный показатель составил 1210 долларов. По итогам торгов стоимость газа снизилась на 2,5%, до 1244 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной спецоперации на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3892 доллара за тысячу кубометров. Он был достигнут 7 марта.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Тогда эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.