МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Австрия не рассматривает возможность введения эмбарго на поставки газа из России. Об этом сказал в понедельник канцлер республики Карл Нехаммер.

В эфире телеканалу PULS24 он заявил, что "Австрия не рассматривает запрет импорта российского газа. Не только Австрия, но и Германия, Румыния, Болгария и другие страны зависят от российского газа. Это неразумная мера, потому что она вредит тем, кто ее вводит".

По мнению австрийского канцлера, новые санкции Европейского союза в отношении России должны быть разумными. "Санкции должны затрагивать тех, против кого они нацелены", — добавил Нехаммер.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг также выступил против эмбарго на поставки газа из России.

Австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер отмечала, что Австрия слишком сильно зависит от поставок российского газа, но будет стремиться к сокращению этой зависимости от России.

Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.