МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Оплата поставок российского газа в рублях не нарушает западные санкции, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, комментируя высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Европейцы столкнулись с небывалым ростом цен из-за нехватки топлива

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля. Премьер-министр Венгрии заявил, что страна готова выполнить это требование.

Ковач пояснил, что у Будапешта и Москвы заключен двусторонний контракт на поставки газа, в связи с чем вопрос валюты расчетов является лишь техническим.

"У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа", — подчеркнул он.

Он также добавил, что население и экономика Венгрии находятся в большой зависимости от российского топлива: Москва обеспечивает 85% потребностей страны в газе.

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