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Киев намерен отказаться от закупок газа в ЕС
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Киев собирается полностью отказаться от закупок газа в Евросоюзе, сообщил советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин в эфире телеканала "Украина 24". Речь идет о... ПРАЙМ, 10.04.2022
энергетика, новости, газ, украина, газ, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Киев собирается полностью отказаться от закупок газа в Евросоюзе, сообщил советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин в эфире телеканала "Украина 24".
Речь идет о российском газе, который Украина в последние годы закупала через европейских посредников.
По мнению Рябчина, такой газ является уже не российским, а европейским. Но и от него Киев хочет отказаться, даже если для этого потребуется пойти на более жесткую экономию.
"На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза", — сказал он.
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