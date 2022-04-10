МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Киев собирается полностью отказаться от закупок газа в Евросоюзе, сообщил советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин в эфире телеканала "Украина 24". В Госдуме предложили временно прекратить поставки газа в ЕС

Речь идет о российском газе, который Украина в последние годы закупала через европейских посредников.

По мнению Рябчина, такой газ является уже не российским, а европейским. Но и от него Киев хочет отказаться, даже если для этого потребуется пойти на более жесткую экономию.

"На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза", — сказал он.

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