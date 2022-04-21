МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Газопровод "Оха – Комсомольск-на-Амуре" выведут из эксплуатации после 2025 года, но на качество услуг населению это не повлияет, заявило в четверг правительство Хабаровского края. Аналитик рассказал, что подстегивает цены на газ

"После 2025 года будет выведен из эксплуатации и законсервирован газопровод "Оха – Комсомольск-на-Амуре", который был построен еще в 1987 году. На качество услуг населению данное решение не повлияет, так как газоснабжение потребителей природным газом осуществляется также через газопровод "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" и в данный момент проводятся работы по переподключению к нему всех потребителей", – говорится в сообщении.

По данным краевого комитета по развитию топливно-энергетического комплекса, уже завершена вся необходимая подготовка, проект вступил в стадию реальных работ.

"Не решенным до конца остается вопрос переустройства участка газопровода от поселка Октябрьский Комсомольского района до Комсомольска-на-Амуре с подводным переходом под Амуром. По этому подводному участку магистрального газопровода проводятся диагностические работы для определения комплекса восстановительных работ и возможности его дальнейшей эксплуатации", – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в Комсомольске-на-Амуре газифицированы 75% населения, три ТЭЦ и котельные. При этом через газопровод "Оха-Комсомольск-на-Амуре" подача выполняется с пониженным давлением. По трубопроводу газ также поступает в Амурск, поселки Эльбан, Хурба, Солнечный и Горный, потребителям Николаевского и Ульчского районов.

Для увеличения пропускной способности "Сахалина – Хабаровска – Владивостока" на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска, где диаметр трубы был меньше остального трубопровода, в конце прошлого года завершили монтаж второй нитки, сообщили в министерстве. По данным ведомства, это позволит выполнять подключение потенциальных потребителей Хабаровска, газификация которых была приостановлена.

Кроме того, обеспечена возможность беспрепятственной подачи газа горно-обогатительному комбинату на Малмыжском месторождении меди в Нанайском районе и на строящуюся ТЭЦ-4 Хабаровска, с дополнительным расходом газа более 1,5 миллиардов кубометров в год.