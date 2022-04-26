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2022
https://1prime.ru/gas/20220426/836754799.html
Польша не намерена платить за российский газ в рублях
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Польша не будет оплачивать поставки газа из РФ в рублях, заявил журналистам представитель польского правительства Петр Наимский. По его словам, Варшава готова к связанных с таким... ПРАЙМ, 26.04.2022
энергетика, новости, газ, россия, польша, поставки газа, валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 26 апр — ПРАЙМ. Польша не будет оплачивать поставки газа из РФ в рублях, заявил журналистам представитель польского правительства Петр Наимский.
По его словам, Варшава готова к связанных с таким решениям рискам и сможет отказаться от российских поставок "в любой момент".
Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.
Сенаторы в ходе пленарного заседания во вторник одобрили принятие закона, упрощающего открытие счета в российском банке для иностранных компаний.