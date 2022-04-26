ВАРШАВА, 26 апр — ПРАЙМ. Польша не будет оплачивать поставки газа из РФ в рублях, заявил журналистам представитель польского правительства Петр Наимский.

По его словам, Варшава готова к связанных с таким решениям рискам и сможет отказаться от российских поставок "в любой момент".

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.

Сенаторы в ходе пленарного заседания во вторник одобрили принятие закона, упрощающего открытие счета в российском банке для иностранных компаний.