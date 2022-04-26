МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Королевство Великобритания импортировало слишком много природного газа, но из-за окончания отопительного сезона и нехваткой хранилищ остро встала проблема переизбытка топлива, сообщает агентство Bloomberg. СМИ: рецессия задушит Европу, если Россия перекроет ей газ

В текущем квартале страны Северо-Западной Европы получат рекордный объем импорта сжиженного природного газа (СПГ), основная часть сырья будет поступать на три терминала Великобритании.

Как правило, пишет агентство, в летний период королевство экспортирует излишки топлива на континент, но трубопроводы, ведущие в Европейский союз, могут пропустить только ограниченное количество газа.

Отмечается, что крупнейшее хранилище Британии было закрыто в 2017 году, но крупные партии СПГ продолжают поступать на остров, в результате топливо продается с дисконтом.

"Скидка в основном связана с большими объемами СПГ и ограничениями возможности экспорта излишков на континент", — прокомментировал глава отдела исследований природного газа и углерода в Energy Aspects Ltd Тревор Сикорски.

британия не имеет прямой зависимости от импорта газа из России, отмечает агентство, так как получает топливо с внутренних морских месторождений и по трубопроводам из Норвегии и ЕС. Однако, как ранее рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, на остров российский "Газпром" продавал газ посредством обмена с Норвегией. "Газпром обменивался газом с Норвегией. Российская сторона передавала Норвегии определенный объем своего сырья на континенте, а норвежцы поставляли свой газ в Великобританию, отдавали его "Газпрому" и тот уже реализовывал его по своим контрактам. "Но формально именно молекулы именно трубопроводного российского газа там нет", — отметил эксперт.

При этом Британия покупает СПГ с российского Ямала, поэтому так или иначе зависит от российских поставок, подытожил он.