МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Экономика России незначительно пострадает при отказе Евросоюза от ее энергоресурсов в отличие от Чехии и Германии, написал в статье для портала iDNES.cz главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда. Об этом сообщает РИА Новости.
Чешский экономист считает, что в случае эмбарго на нефть и снижения поставок газа в Евросоюз на две трети, в нынешнем году Россия все равно достигнет профицита внешней торговли — около $200 миллиардов, что соответствует уровню 2021 года.
"Россия несильно пострадала бы в экономическом плане из-за отключения ЕС от ее газа и нефти", — заявил Кованда.
Он констатирует, что Россия в 2022 году получает выгоду от роста нефтяных цен сохранения цен на газ на высоком уровне.
"Единственное следствие отказа Европейского Союза от российского газа будет погружение Германии и Чехии в рецессию, а Россия особо не пострадает", — резюмировал экономист.
https://1prime.ru/gas/20220427/836762923.html
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