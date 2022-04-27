МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Экономика России незначительно пострадает при отказе Евросоюза от ее энергоресурсов в отличие от Чехии и Германии, написал в статье для портала iDNES.cz главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда. Об этом сообщает РИА Новости. В Европе усомнились в адекватности сценария по замещению российского газа

Чешский экономист считает, что в случае эмбарго на нефть и снижения поставок газа в Евросоюз на две трети, в нынешнем году Россия все равно достигнет профицита внешней торговли — около $200 миллиардов, что соответствует уровню 2021 года.

"Россия несильно пострадала бы в экономическом плане из-за отключения ЕС от ее газа и нефти", — заявил Кованда.

Он констатирует, что Россия в 2022 году получает выгоду от роста нефтяных цен сохранения цен на газ на высоком уровне.

"Единственное следствие отказа Европейского Союза от российского газа будет погружение Германии и Чехии в рецессию, а Россия особо не пострадает", — резюмировал экономист.