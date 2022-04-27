МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях. В Чехии сравнили, какой стране больше навредит отказ от российского газа

Отмечается, что на конец рабочего дня 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи в российской валюте от "Булгаргаза" и PGNiG за апрельские поставки. Согласно сообщению, прокачка российского газа не будет производиться до тех пор, пока Польша и Болгария не произведут оплату по новым правилам.

"Газпром" подчеркивает, что через эти страны также проходит транзит российского газа. В случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов, "Газпром" сократит транзитные поставки на соответствующий объем.

В Будапеште считают, что прекращение поставок газа из РФ в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию. "Хочу всех заверить, что отказ от поставок газа в Болгарию не означает прекращения транзита через Болгарию", — заявил глава венгерского МИД Петр Сийярто. Он напомнил, что у "Газпрома" есть различные контракты с болгарскими компаниями, в том числе на транзитные поставки в другие страны.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.