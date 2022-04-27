МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Немецкая компания Uniper считает возможной оплату российского газа в рублях и считает, что такая схема не противоречит санкциям.

Предприятие будет продолжать диалог с правительством ФРГ по вопросу оплаты газа РФ, которая должна состояться в конце мая.

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.