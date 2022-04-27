МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Вена приняла условия Москвы по новой схеме расчетов за российский газ в рублях, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер. По его словам, президент РФ Владимир Путин заверил Австрию в безопасности поставок. Немецкая Uniper допустила оплату российского газа в рублях

Нехаммер отметил, что австрийская OMV приняла условия, как и Германия.

Как сообщила министр энергетики страны Леоноре Гевесслер, "голубое топливо" продолжает поступать в Австрию без перебоев. Она подчеркнула, что заполнение австрийских газохранилищ в этом году невозможно без поставок из России.

"Мы должны быть открытыми и честными — это невозможно без российского газа за лето. Но мы делаем все для диверсификации", — сказала Гевесслер.

Она добавила, что Австрии необходимо искать новых поставщиков газа для обеспечения своих потребностей в этом топливе. По ее мнению, на такую роль подходят Норвегия, Катар и ряд стран Северной Африки.

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.