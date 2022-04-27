МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. В Кремле отвергают обвинения главы Еврокомиссии в "шантаже" из-за перехода на расчеты за поставки газа в рублях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Bloomberg: десять компаний из Европы готовятся платить за газ в рублях

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такое решение является попыткой Москвы шантажировать Европу газом. По ее словам, ЕС был готов к такому сценарию и уже готовит ответные меры.

Москва не соглашается с такими утверждениями главы ЕК. Песков подчеркнул, что России пришлось перейти на расчеты за газ в рублях из-за недружественных действий западных стран, которые "украли" у РФ значительную сумму резервов.

"Это не шантаж, Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, и Россия остается привержена своим обязательствам по контрактам", — сказал он.

Де факто для покупателей российского газа при переходе к оплате в рублях ничего не меняется, об убытках и изменении цены речи нет, отметил представитель Кремля. Те государства, которые отказываются платить за поставки в рублях, наказывают Россию в ущерб своим же налогоплательщикам, добавил он. Аналитик объяснил, почему цены на газ в Европе продолжат расти

Что касается поставок в Болгарию и Польшу, они будут возобновлены, как только страны произведут оплату в рублях, рассказал представитель Кремля.

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