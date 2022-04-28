МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. С начала спецоперации на Украине Евросоюз перевел Москве 47 миллиардов евро за поставки энергоресурсов. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu. Назван момент, когда Европа запросит больше российского газа

Колумнист Бахаттин Гёнюльташ пишет, что ЕС "практически прикован" к России газопроводами и не в силах ввести жесткие санкции против ее энергоносителей, а именно — эмбарго на импорт нефти и газа.

"ЕС платит Москве каждый день 450 миллионов долларов за нефть и 400 миллионов долларов за природный газ. С начала российской операции на Украине ей было переведено более 47 миллиардов евро за поставки энергоресурсов", — сообщает Anadolu.

Турецкий обозреватель пояснил, что возможное эмбарго повысит цены и нанесет ущерб ЕС и сыграет на руку России, которая сможет продавать нефть и газ остальному миру по высоким ценам. При этом, по его мнению, обеспечить с помощью СПГ все потребности Европы в случае перебоев с поставками российского газа не представляется возможным.

"Эта ситуация также вызывает деструктивное представление о том, что "ЕС финансирует действия России против Украины"", — заключил Гёнюльташ.