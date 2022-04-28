МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. С начала спецоперации на Украине Евросоюз перевел Москве 47 миллиардов евро за поставки энергоресурсов. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.
Колумнист Бахаттин Гёнюльташ пишет, что ЕС "практически прикован" к России газопроводами и не в силах ввести жесткие санкции против ее энергоносителей, а именно — эмбарго на импорт нефти и газа.
"ЕС платит Москве каждый день 450 миллионов долларов за нефть и 400 миллионов долларов за природный газ. С начала российской операции на Украине ей было переведено более 47 миллиардов евро за поставки энергоресурсов", — сообщает Anadolu.
Турецкий обозреватель пояснил, что возможное эмбарго повысит цены и нанесет ущерб ЕС и сыграет на руку России, которая сможет продавать нефть и газ остальному миру по высоким ценам. При этом, по его мнению, обеспечить с помощью СПГ все потребности Европы в случае перебоев с поставками российского газа не представляется возможным.
"Эта ситуация также вызывает деструктивное представление о том, что "ЕС финансирует действия России против Украины"", — заключил Гёнюльташ.
https://1prime.ru/gas/20220428/836777536.html
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