МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Прекращение поставок газа Польше и Болгарии из-за отказа властей этих стран расплачиваться за поставки рублями стало "самым жестким ответом" России на санкции Запада, говорится в статье для "Хуаньцю шибао" декана Китайского исследовательского института энергетической политики Линя Боцяна. Об этом сообщает РИА Новости. В Госдепе заговорили о "лазейках" для российского газа

По мнению эксперта, прекращение поставок означает, что выдвинутое Россией требование об оплате газа в рублях "начало действовать и на сегодняшний день считается "самым жестким ответом" на западные санкции".

При этом он отмечает, что для эффективного замещения российских энергоресурсов Евросоюзу необходимо нарастить дополнительные поставки из Катара и США, но у этих стран не налажена масштабная и стабильная нефтегазотранспортная инфраструктура со странами Евросоюза.

В то же время Боцян указывает, что США в краткосрочной перспективе не способны решить проблему нехватки энергоресурсов в Европе, поскольку в Америке существует дефицит инфраструктуры и ограничены мощности. В качестве подтверждения своего тезиса он приводит тот факт, что на сегодняшний день система транспортировки СПГ в Соединенных Штатах работает на полную мощность, однако при этом все равно наблюдается нехватка танкеров для перевозки топлива.

"В ближайшие несколько лет нереализованное строительство инфраструктуры станет серьезным препятствием для торговли нефтью и газом, что приведет к вялотекущим сделкам и более высоким транзакционным издержкам на рынке энергоресурсов.

Учитывая несоответствие между предложением и спросом на нефть и газ и отсутствие нормальной инфраструктуры, в ближайшие годы международные цены на энергоносители, вероятно, останутся на высоком уровне", — заключил Боцян.