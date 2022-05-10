МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Страны Прибалтики находятся в "состоянии аффекта" из-за оплаты российского газа по новой схеме, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Эксперт рассказала о последствиях отказа от оплаты газа в рублях

По его мнению, Литва, Латвия и Эстония, отказываясь платить за поставки в рублях, руководствуются эмоциями, а не рациональными решениями.

"Что касается отказа от российского газа или отказа платить за него по новой схеме, то Латвия, Литва и Эстония пока находятся в "состоянии аффекта", когда эмоции превалируют над рациональным поведением, то есть учетом экономики поставок", — заявил Колобанов.

По его словам, газовая инфраструктура этих стран позволяет отказаться от поставок из России через трубопроводы. При этом из потребленных Прибалтикой в прошлом году 4 миллиардов кубометров газа 3,1 миллиарда кубов пришли из России, из них 2,6 миллиарда — по трубе.

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.

Польша и Болгария отказались оплачивать поставки по новой схеме, из-за чего "Газпром" в конце апреля приостановил прокачку "голубого топлива" в эти две страны.