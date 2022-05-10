МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Немецкая газовая компания VNG не ожидает трудностей в связи с переводом оплаты за российский газ в рубли, передает агентство Рейтер. Аналитик заявил об "аффекте" Прибалтики из-за оплаты газа в рублях

Согласно сообщению, VNG уже открыла счет в "Газпромбанке". Сумма по-прежнему будет номинирована в евро, средства будут переводиться на счета в российском банке "в соответствии с запланированной процедурой". "Мы полагаем, что перевод в рубли не будет представлять сложностей", — сообщили в компании и подчеркнули намерение гарантировать своевременную оплату поставщику.

Как говорится в заявлении, VNG предпринимает меры, чтобы соблюдать санкционное законодательство, обеспечив при этом поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.

Польша и Болгария отказались оплачивать поставки по новой схеме, из-за чего "Газпром" в конце апреля приостановил прокачку "голубого топлива" в эти две страны.