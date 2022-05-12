МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Еще 10 европейских компаний открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты поставок российского газа по новой схеме, сообщает Блумберг со ссылкой на источник. Теперь число фирм, готовых оплачивать газ в рублях, выросло до 20. Немцев предупредили о тяжелых последствиях при отказе от российского газа

При этом еще 14 компаний запросили необходимые для открытия счета документы, отмечается в сообщении.

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.

Ранее стало известно, что крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, большинство импортеров также открыли рублевые счета.