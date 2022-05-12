Уже 20 компаний открыли счета для оплаты российского газа в рублях
Блумберг: еще десять европейских компаний открыли счета в "Газпромбанке" для расчетов за газ
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Еще 10 европейских компаний открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты поставок российского газа по новой схеме, сообщает Блумберг со ссылкой на источник. Теперь число фирм, готовых оплачивать газ в рублях, выросло до 20.
При этом еще 14 компаний запросили необходимые для открытия счета документы, отмечается в сообщении.
Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.
Ранее стало известно, что крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, большинство импортеров также открыли рублевые счета.
https://1prime.ru/gas/20220512/836872874.html
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