БРЮССЕЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предложила принять план общеевропейских экстренных мер на случай внезапного и полного прекращения поставок газа из России.
Согласно материалам ведомства, топливо будет "рационально" распределяться среди государств-членов ЕС. "К примеру, газ может переправляться тем потребителям, которым он необходим в наиболее срочном порядке", — пояснил европейский представитель.
Кроме того, страны будут предпринимать координированные меры по сокращению спроса на "голубое топливо" и снижению его потребления.
Еще одна срочная мера предусматривает введение предельно допустимого уровня цен на газ для потребителей, в том числе промышленных.
Ожидается, что обсуждение предложений начнется в ближайшее время.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила в среду обширный пакет мер, направленных на уход от российских энергоресурсов.
https://1prime.ru/gas/20220518/836924070.html
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