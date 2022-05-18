БРЮССЕЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предложила принять план общеевропейских экстренных мер на случай внезапного и полного прекращения поставок газа из России. Финская Gasum ожидает прекращения поставок газа из России

Согласно материалам ведомства, топливо будет "рационально" распределяться среди государств-членов ЕС. "К примеру, газ может переправляться тем потребителям, которым он необходим в наиболее срочном порядке", — пояснил европейский представитель.

Кроме того, страны будут предпринимать координированные меры по сокращению спроса на "голубое топливо" и снижению его потребления.

Еще одна срочная мера предусматривает введение предельно допустимого уровня цен на газ для потребителей, в том числе промышленных.

Ожидается, что обсуждение предложений начнется в ближайшее время.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила в среду обширный пакет мер, направленных на уход от российских энергоресурсов.