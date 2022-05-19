МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Около половины покупателей российского газа открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты поставок в рублях, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе просветительского марафона "Новые горизонты". Новак оценил шансы на запуск "Северного потока-2"

Он уточнил, что в общей сложности контракты с "Газпромом" заключили 54 компании. "По моим данным, около половины из этого количества уже открыли в нашем уполномоченном банке специальные счета — валютные и рублевые — для того, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях", — сказал Новак.

Как уточнил вице-премьер, окончательные расчеты за апрель будут произведены в мае, и тогда можно будет увидеть финальный список компаний, согласившихся платить за российский газ согласно новым правилам.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке.

Ранее стало известно, что крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, большинство импортеров также открыли рублевые счета.