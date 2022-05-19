РИМ, 19 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил планы по отказу от поставок газа из России. ЕК предложила экстренные меры на случай остановки поставок газа из России

По его словам, Рим намерен достичь полной независимости от российского "голубого топлива" ко второй половине 2024 года, однако "первые следы" этого процесса будут видны уже в конце 2022 года.

Итальянский премьер заявил, что газ является "переходным топливом" на пути к росту производства "чистой" энергии. Развитию альтернативных и возобновляемых источников энергии будет способствовать соглашение, заключенное между Италией и Алжиром, отметил он.

"Возобновляемая энергия — это единственный способ освободиться от ископаемого топлива и создать действительно устойчивую модель роста", — сказал Драги и добавил, что власти Италии будут прилагать все усилия для ускорения необходимых инвестиций и разрушения бюрократических барьеров.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила обширный пакет мер, направленных на уход от российских энергоресурсов.