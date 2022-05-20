МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс считает, что платить за поставки российского газа в рублях "ненормально". Эксперт объяснил, как Европа выберет того, кто должен замерзнуть без газа

Политик заявил эстонскому порталу ERR, что европейские компании должны рассчитываться за "голубое топливо" из РФ исключительно в евро, как это предполагается в контрактах.

"Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли", — сказал Тиммерманс.

По его мнению, указ президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты поставок в российскую валюту нарушает договоры. Вице-президент ЕК напомнил, что Центробанк России находится под санкциями. По его мнению, Кремль пытается удержать ЦБ на плаву иностранной валютой, что не разрешено санкциями.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке.

Как сообщил в четверг вице-премьер РФ Александр Новак, около половины из 54 компаний-покупателей российского газа открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты поставок в рублях.