МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Газпром" подтвердил, что полностью остановил поставки газа финской Gasum из-за отказа платить в рублях. Эксперт назвал популизмом заявления ЕС об отказе от российского топлива

В сообщении российской компании отмечается, что в 2021 году "Газпром экспорт" поставил Gasum 1,49 миллиарда кубометров газа, что покрыло две трети общего потребления "голубого топлива" в Финляндии.

В апреле "Газпром экспорт" направил финской компании уведомление, в котором говорилось, что согласованные в контракте платежи должны быть переведены из евро в рубли. Gasum не приняла новые условия оплаты и передала все связанные с договором споры в арбитраж, поскольку имела большие разногласия и по другим пунктам.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке.

Как сообщил в четверг вице-премьер РФ Александр Новак, около половины из 54 компаний-покупателей российского газа открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты поставок в рублях.