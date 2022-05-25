МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. "Газпром" заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в июне, сообщил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. Альтернативу российскому газу уводят из-под носа европейцев

"Не весь объем", — цитирует агентство Рейтер слова Витренко, прокомментировавшего вопрос об оплате "Газпромом" транзита.

Дальнейших деталей глава "Нафтогаза" не предоставил. Однако со ссылкой на источники в энергоотрасли Украины сообщается, что "Газпром" исключил из оплаты прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка".

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

В результате транзит российского газа через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.

При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона — на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.

Ранее в мае Витренко также заявлял, что в "Нафтогаза" считают, что у компании начинается спор с "Газпромом" по поводу платежей за транзит газа. Вероятно, вопрос будет решаться в арбитраже, говорил он.