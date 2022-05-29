МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия выступила с предложением отсрочить ограничения на импорт нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы уладить разногласия с Венгрией. Эта страна блокирует эмбарго на российское сырье в совете ЕС, сообщает агентство Bloomberg. В Азии призывают Запад прислушаться к предостережениям России

Напомним, что Евросоюз предлагает отказаться от импорта нефти по морю через полгода.

ЕК направила правительствам стран Европейского союза пересмотренное предложение по новым антироссийским санкциям. Документ призывает "пощадить" поставки российской нефти через трубопровод "Дружба", это главный источник импорта сырой нефти в Венгрию, пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.

Страны Евросоюза постепенно прекратят импорт нефти, которая поставляется танкерами по морю. Это произойдет в течение шести месяцев. Что касается покупки нефтепродуктов, то отказ от этого экспортируемого Россией товара планируется через восемь месяцев.

Такие шаги дадут Венгрии, выступающей против эмбарго на российскую нефть, больше времени для поисков решений и способов защитить свой энергетический сектор. Помимо Венгрии, это решение позволит решить проблемы и других стран, не имеющих выхода к морю, в том числе речь идет о Словакии и Чехии.

В пересмотренном предложении Болгарии предоставят переходный период до июня либо декабря 2024 года. Хорватии сделают исключение: она сможет импортировать вакуумный газойль.

Еврокомиссия также предлагает ограничить реэкспорт нефти из России, поставляемой по трубопроводу, в другие государства-члены Евросоюза или третьи страны.

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