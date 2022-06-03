МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Отказы европейских стран от расчетов в рублях за поставки российского газа привели к существенному замедлению закачки топлива в подземные хранилища (ПХГ) Германии. Об этом говорят данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Главный "газовый враг" Европы назван, и это не Россия

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке.

"Газпром" из-за неоплаты по новой схеме с 31 мая приостановил поставку "голубого топлива" нидерландской GasTerra, а 1 июня — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.

На этом фоне закачка газа в немецкие хранилища заметно "просела": если с начала мая ПХГ заполнялись в среднем на 0,5 процентного пункта в сутки, а иногда и на 0,7 пункта, то с 30 мая речь темпы упали до 0,3 процентного пункта. Канцлер Австрии: созданы условия лишения "Газпрома" газохранилища

По состоянию на 1 июня заполненность хранилищ Германии составляет 49,16%.

Темпы заполнения хранилищ замедлились и в целом по Европе. С начала мая ПХГ заполнялись в среднем на 0,4-0,5 процентного пункта в сутки, а с 30 мая — на 0,3 процентного пункта. Их заполненность на 1 июня составляет 47,6%.

Поставки "голубого топлива" по "Северному потоку" после краткого проседания из-за остановки поставок трём европейским компаниям восстановились и вновь находятся на уровне примерно 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные Nord Stream AG.