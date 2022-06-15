МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Нафтогаз" заключил кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для обеспечения Киева средствами на приобретение природного газа. "Нафтогаз" объявил, кто помогает России продавать нефть по всему миру

""Нафтогаз" заключил кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении возобновляемого кредита на сумму 300 миллионов евро на приобретение импортного природного газа для преодоления на устойчивой основе отопительного сезона", — говорится в заявлении на сайте компании.

Президент банка Одиль Рено-Бассо, чьи слова приводятся в сообщении, заявила, что восполнение запасов газа должно начаться сейчас, чтобы избежать "серьезных последствий" осенью.

Согласно заявлению, кредит является частью программы на 1 миллиард евро, которую ЕБРР собирается осуществить в этом году на Украине.