МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц считает, что дефицит газа в Европе может привести к "битве за распределение" энергоресурса среди стран на континенте. Об этом сообщает газета Die Welt. Uniper может начать строить терминал СПГ в Германии с 4 июля

По словам политика, внутри Евросоюза могут возникнуть серьезные конфликты, подобные кризисам с беженцами в 2015 и 2016 годах. Мерц также отметил, что властям Германии не следует в публичных заявлениях говорить о возможном прекращении поставок "голубого топлива" из России в Европу.