МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает сокращения спроса на газ по итогам 2022 года и прогнозирует медленный рост до конца 2025 года из-за высоких цен и ограниченного предложения, говорится в ежеквартальном отчете агентства по рынку газа. Die Welt: в Германии спрогнозировали "битву за газ" в Европе

"Текущие высокие цены и нехватка предложения, которые сложились во второй половине 2021 года и еще больше обострились после ввода войск России в Украину в феврале 2022 года, оказывают сильное давление на спрос на природный газ", — пишет МЭА.

"Ожидается, что в 2022 году это приведет к небольшому отрицательному росту, за которым последует незначительное увеличение потребления в последующие годы. Таким образом, мировой спрос на газ снизится на 0,5% в 2022 году, а затем в последующие годы будет постепенно расти, достигнув темпов в 1,5% в 2025 году", — добавляется в докладе.

Агентство отмечает, что в 2023-2025 годах увеличение потребления газа будет медленным. По оценке МЭА, в среднем рост потребления газа в мире в период 2022-2025 годов составит 0,8% в год, до 4,240 триллиона кубометров к концу прогнозируемого периода. Постпред при ЕС оценил возможность союза заменить российский газ

Всего с 2021 года по 2025 год показатель повысится лишь на 140 миллиардов кубометров, что представляет собой меньше половины роста в предыдущие пять лет, составившего 370 миллиардов кубов, и намного меньше скачка в 175 миллиардов кубов в 2021 году.

"Азиатско-Тихоокеанский регион и промышленный сектор являются главными драйверами роста, на которые придется 50% и 60% увеличения соответственно в период до конца 2025 года. Однако, для них обоих существует риск снижения из-за высоких цен на газ и вероятности более медленного экономического роста", — заключает МЭА.