МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Поставки трубопроводного газа из России в Евросоюз к 2025 году могут снизиться более чем вдвое, а доля российского газа на рынке региона сократится до 20%, говорится в ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. МЭА спрогнозировало сокращение мирового спроса на газ в 2022 году

"По нашему прогнозу поставки российского трубопроводного газа в Евросоюз к 2025 году снизятся более чем на 55% по сравнению с уровнем 2021 года, при этом Россия будет удовлетворять 20% спроса на газ в Евросоюзе", — считают в агентстве.

Аналитики МЭА основывают прогноз на постепенном истечении сроков действий долгосрочных контрактов "Газпрома" на поставки газа. Также они предполагают, что введенные Россией контрсанкции ограничат использование газопровода "Ямал–Европа" и будут в среднесрочной перспективе препятствовать поставкам газа дочерним компаниям Gazprom Germania.

Евросоюз, по данным агенства, в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления.