МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник впервые с начала марта превысили 1800 долларов за тысячу кубометров, в последние минуты растут почти на 1%, следует из данных лондонской биржи ICE. МЭА спрогнозировало сокращение мирового спроса на газ в 2022 году

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на отметке 1801,2 доллара (с учетом изменения валютных котировок, так как данные на платформе ICE Futures указаны в евро, +2,3% к расчетной цене понедельника — 1760,6 доллара). Затем котировки выросли до 1812 долларов (+2,9%), после чего чуть опустились до 1766,6 доллара (+0,3%), а в последние минуты вновь прибавили, близки к 1775 долларам (+0,8%).

Цены на торгах в понедельник резко ускорили темпы роста и в моменте росли почти на 13%, подойдя к отметке в 1800 долларов.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%). Die Welt: в Германии спрогнозировали "битву за газ" в Европе

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе вновь перешла к резкому росту в середине июня и в последние недели на фоне общего падения поставок из России продолжает расти. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке нет.