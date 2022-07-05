МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Евросоюз в первом полугодии увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) в годовом выражении на 60%, до более чем 80 миллиардов кубометров, говорится в ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. МЭА ожидает стремительного сокращения поставок российского газа в Европу

"Импорт Евросоюзом СПГ вырос год к году на 60%, до более чем 80 миллиардов кубометров в первом полугодии 2022 года, что является самым высоким уровнем на этот период. США поставили 75% дополнительного объема СПГ, укрепив свою позицию в качестве крупнейшего поставщика СПГ в Европе", — пишут аналитики МЭА.

Они отмечают, что рекордные закупки СПГ, а также увеличение поставок по трубопроводам из Норвегии и Азербайджана компенсируют Европе снижение объемов из России. Уточняется, что в январе-июне поставки по трубе из Норвегии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились более чем на 8%, а поставки из Азербайджана по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) — более чем на 70%.