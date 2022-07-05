МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Поставки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу приостановлены на два дня в связи с проведением ремонтных работ на компрессорной станции, следует из данных немецкого оператора Gascade. МЭА ожидает стремительного сокращения поставок российского газа в Европу

На сайте компании уточняется, что прокачка топлива через станцию "Мальнов" в восточном направлении не будет производится с 7.00 мск 5 июля до 7.00 мск 7 июля.

"Ямал-Европа" ранее являлся одним из основных маршрутов поставок российского газа в Германию через территорию Белоруссии и Польши. Магистраль может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Однако в рамках ответных мер Россия наложила санкции на оператора польского участка газопровода, запретив "Газпрому" пользоваться этой частью трубы. Теперь газопровод работает только в реверсном направлении и прокачивает топливо из Германии в Польшу.