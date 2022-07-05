БЕРЛИН, 5 июл — ПРАЙМ. Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что рассчитывает на возобновление прокачки газа по "Северному потоку" после плановой инспекции, которая состоится в июле. Германия приостановила поставки газа по "Ямал-Европе" в Польшу

Когда вы спрашиваете, на что я рассчитываю, — на то, что этот период времени будет соблюден и с 20 июля газ снова будет прокачиваться", — сказал он.

Хабек напомнил, что подобные проверки проводятся регулярно, в прошлом году техническое обслуживание трубопровода заняло около десяти дней.

При этом вице-премьер не исключил, что после завершения работ прокачка топлива по "Северному потоку" может снизиться.

"Нужно честно сказать, этого исключать нельзя. Мы уже видели снижение прокачки. Было заявлено о технических причинах. Если они один раз уже были названы, то это может, разумеется, случиться вновь", — отметил он.

На прошлой неделе оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что обе нитки газопровода будут остановлены для проведения планового технического обслуживания с 11 по 21 июля.

При этом в середине июля "Газпром" снизил прокачку газа по трубопроводу из-за задержек с возвратом после ремонта оборудования немецкой компании Siemens.