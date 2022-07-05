МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после преодоления во вторник нового рубежа — отметки в 1800 долларов за тысячу кубометров — и роста выше 1870 долларов опустились к закрытию торговой сессии ниже 1750 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. Поляков призвали экономить электричество

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF начали торги на отметке 1801,2 доллара (с учетом изменения валютных котировок, так как данные на платформе ICE Futures указаны в евро, +2,3% к расчетной цене понедельника — 1760,6 доллара). К полудню котировки выросли до 1873 долларов (+6,4%), что стало максимумом торгов. Однако во второй половине дня стоимость снизила темпы роста, а к закрытию ушла в небольшой минус, опустившись до 1742,8 доллара (−1%).

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков сообщало, что рост цен на газ в Европе может быть связан с ожиданием забастовок в Норвегии. Поскольку объем поставок из России снижается, а крупный СПГ-завод Freeport LNG в США приостановлен на длительный срок, норвежский газ становится для региона все более важным. Как отмечает агентство, рост цен подчеркивает глубокую обеспокоенность рынка по поводу любых дополнительных сбоев.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе вновь перешла к резкому росту в середине июня и в последние недели на фоне общего падения поставок из России продолжает расти. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке нет.