Власти Приморья хотят увеличить потребление газа в регионе к 2030 году
Власти Приморья планируют увеличить потребление газа в регионе в десять раз к 2030 году
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Председатель краевого правительства Приморья Вера Щербина заявила, что региона рассчитывают увеличить объем потребляемого газа к 2030 году с 1,5 до 15 миллиардов кубометров в год.
Щербина в ходе Восточнго нефтегазового форума отметила, что росту объема потребляемого газа до 15 миллиардов кубометров в год к 2030 году поспособствует модернизация объектов большой энергетики, которые являются крупнейшими потребителями эрнергоресурса в регионе.
По ее словам, власти также рассматривают возможность расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.
https://1prime.ru/gas/20220706/837393131.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.