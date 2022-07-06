МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Председатель краевого правительства Приморья Вера Щербина заявила, что региона рассчитывают увеличить объем потребляемого газа к 2030 году с 1,5 до 15 миллиардов кубометров в год. Укусить себя за хвост: что Япония сделает с российскими нефтью и газом

Щербина в ходе Восточнго нефтегазового форума отметила, что росту объема потребляемого газа до 15 миллиардов кубометров в год к 2030 году поспособствует модернизация объектов большой энергетики, которые являются крупнейшими потребителями эрнергоресурса в регионе.

По ее словам, власти также рассматривают возможность расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.