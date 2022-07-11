МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале остановку "Северного потока" на плановое техобслуживание и опасения немцев в отношении прекращения поставок газа из России.
Европейцы беспокоятся, что остановка газопровода на 10 дней усугубит дефицит газа в регионе.
Как отметил в этой связи Пушков, "встав на путь антироссийских санкций, Германия теперь все время готовится к худшему. Кто бы мог подумать, что поддержка "майдана" и госпереворота на Украине в 2014 году так далеко заведет немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий и целых отраслей промышленности — главного козыря Германии!"
При этом сенатор подчеркнул, что экс-канцлер Ангела Меркель неслучайно стремилась "даже вопреки США" усилить этот козырь за счет газопровода "Северный поток-2".
"Но Берлин избрал противоположный путь. Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь, причем рубить упорно и безрассудно", — заключил Пушков.
https://1prime.ru/gas/20220711/837443224.html
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