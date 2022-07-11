МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Передача Канадой отремонтированного газоперекачивающего агрегата для "Северного потока" может состояться в середине июля. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Siemens намерена "как можно скорее" доставить турбину "Северного потока"

Отмечается, что в настоящий момент аппарат проходит испытания в ремонтном цехеСейчас машина еще проходит испытания в Монреале, где расположен ремонтный цехе Industrial Turbine Company Limited (ITCL), Монреаль. По сообщению издания, отправка компрессора и газовой турбины из Канады может произойти после 14 июля, доставка через Германию в Россию потребует до двух недель, еще несколько дней может уйти на установку агрегата.