МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Передача Канадой отремонтированного газоперекачивающего агрегата для "Северного потока" может состояться в середине июля. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Отмечается, что в настоящий момент аппарат проходит испытания в ремонтном цехеСейчас машина еще проходит испытания в Монреале, где расположен ремонтный цехе Industrial Turbine Company Limited (ITCL), Монреаль. По сообщению издания, отправка компрессора и газовой турбины из Канады может произойти после 14 июля, доставка через Германию в Россию потребует до двух недель, еще несколько дней может уйти на установку агрегата.
https://1prime.ru/gas/20220711/837445433.html
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