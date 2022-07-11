МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Евросоюз работает над увеличением поставок газа из Африки для снижения зависимости от российского "голубого топлива", однако препятствовать этому могут сами страны континента, страдающие из-за нехватки энергии для населения. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Россия увеличила поставки соевого масла в Африку за январь-апрель

По сообщению агентства, африканские лидеры назвали внезапный интерес к ресурсам их континента двойными стандартами, усугубляющими эксплуатацию региона Западом. Они задаются вопросом, почему Африка должна отходить от "грязных" видов топлива, тем самым задерживая доступ к электричеству для сотен миллионов людей.

Отмечается, что европейские страны, выступавшие против использования газа и других ископаемых видов топлива в мире ради достижения глобальных климатических целей, желают еще больше нарастить поставки газа из Африки. Однако они не хотят финансировать трубопроводы и производства, которые могли бы облегчить использование газа на континенте и выполнять обещания по финансированию зеленых проектов, которые могли бы стать альтернативными источниками энергии.