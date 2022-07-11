МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Правительство Германии рассчитывает, что с возвратом турбины Siemens объемы прокачки газа по "Северному потоку" восстановятся. Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина страны Кристиане Хоффман. Siemens доставит газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки

По ее словам, Россия обосновала снижение поставок "голубого топлива" тем, что турбина не вернулась из Канады. Эта причина устранена, сообщил министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон.

Представитель министерства экономики Сузанне Унград, говоря о деталях возврата турбин, подчеркнула, что этим вопросом занимается компания Siemens.