МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. В ФРГ пришли в ужас из-за опасений о том, что в планах у Москвы окончательно перекрыть "Северный поток". Поставки по нему были остановлены сегодня из-за планового ремонта. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bloomberg: Африка может препятствовать росту поставок газа в Евросоюз

Авторы материала подчеркивают, что если раньше плановая приостановка подачи газа не предвещала абсолютно никаких проблем, то на фоне ситуации вокруг Украины все может поменяться. По этому поводу не раз высказывался министр экономики Германии Роберт Хабек и многие его партнеры по коалиции. Так, представитель ХДС Андреас Юнг уже начал призывать готовиться к подобному сценарию.

По мнению обозревателей Frankfurter Allgemeine Zeitung, сложно предсказать, как будут дальше развиваться события, потому что это "зависит от того, какое настроение будет у Москвы". Если она посчитает важным получение прибыли, то "Северный поток" снова будет запущен сразу же после ремонта. Но в том случае, если в качестве первоочередной задачи будет достижение успеха на Украине за счет давления на страны Запада, поставки могут прекратится окончательно.

Отмечается, что попытки компенсировать нехватку российского газа поставили Европу в чрезвычайно сложное положение и заставили пойти на "астрономические траты". К примеру, даже солидный концерн Uniper запросил финансовую помощь у государства.

Журналисты уверены, что, при прекращении работы "Северного потока", проблема газового дефицита встанет перед европейцами уже к концу лета. Они не сбрасывают со счетов и более худший вариант: в теории, Москва может перекрыть экспорт по всем направлениям, включая "Турецкий поток" и поставки через Украину.

"Если дело коснется только "Северного потока", то промышленность ФРГ будет вынуждена к осени рационализировать потребление газа, однако если произойдет наихудший сценарий, дефицит ударит по частным домохозяйствам, предупредили обозреватели. В Китае уверены, что за новые санкции против России ответит весь мир

Поставки топлива по ключевому маршруту из России в Европу — "Северному потоку" — были прекращены сегодня в связи с ежегодными плановыми профилактическими работами. Ожидается, что техобслуживание пройдет с 11 по 21 июля.