МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Весной газовый рынок пережил короткий кризис, который длился всего пару месяцев, однако на сегодняшний день ситуация обстоит совершенно по-другому. В Европе дефицит газа, а "заоблачные цены" останутся такими еще на несколько лет. Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас считает, что совсем не за горами тот момент, когда Москва полностью перекроет вентиль.

Он отмечает, что сейчас возникают исключительные угрозы для предстоящей зимы, которые перейдут на 2023-й и наверняка на 2024 годы. Ведь, как пишет Блас, "в последние дни ценовая кривая на европейский газ поднялась на более высокий уровень".

По мнению обозревателя Bloomberg, первое испытание для европейцев будет в предстоящие две недели. Трубопровод "Северный поток", эта самая важной газовой магистралью между Россией и Евросоюзом, с 11 по 21 июля остановил поставки из-за ежегодного обслуживания. В Германии опасаются, что у России найдется предлог, чтобы перекрыть его совсем, и тогда поставки энергоносителей в страну прекратятся полностью. Блас полагает, что у немецкого правительства есть все основания быть обеспокоенным.

Обозреватель цитирует мнение Goldman Sachs, которые пишут, что "Северный поток" является главным маршрутом перекачки российского газа в ЕС, и "если после обслуживания трубопровод не возобновит свою работу, это существенно снизит прибыли российского государственного газового гиганта "Газпром", которые на данный момент являются колоссальными благодаря заоблачным ценам".

Агентство Bloomberg отмечает, что у Москвы в руках два козыря: это высокие доходы и мощные рычаги влияния. "Для достижения своих целей России надо продолжать какие-то поставки газа в Германию, но в сокращенных объемах. Что она и делает в настоящее время", пишет Блас.