ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. Siemens активно прорабатывает логистику возвращения турбины для газопровода "Северный поток" из Канады в Германию, включая получение дополнительных согласований в рамках процедур экспортно-импортного контроля, сообщил РИА Новости представитель компании. В ЕК не исключили риск полной остановки поставок российского газа

Он назвал политическое решение вывести из-под санкций агрегат, прошедший ремонт на канадском заводе Siemens, "необходимым и важным первым шагом".

"Сейчас наши эксперты активно работают над дальнейшими формальными согласованиями и логистикой. В числе прочего это включает юридически обязательные процедуры экспортно-импортного контроля", — сказал собеседник агентства.

"Наша цель состоит в том, чтобы доставить турбину на место ее использования как можно скорее", — добавил он.

Представитель компании не смог конкретизировать сроки.

"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей. Позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет оборудование для "Северного потока" по просьбе Германии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.