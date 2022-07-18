МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Правительство Германии полагает, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа по "Северному потоку" после завершения ремонта, пишет газета Bild. Названо условие, при котором "Северный поток" заработает на полную мощность

По ее данным, в четверг глава ведомства канцлера Германии Вольфганг Шмидт созвал встречу с участием глав земельных администраций, темой обсуждений стал газовый кризис.

"Правительство исходит из того, что Россия после ремонта не станет полностью возобновлять поставки газа по газопроводу "Северный поток 1", — в частности, пишет таблоид, утверждая, что ему стали известны детали прошедших обсуждений.

"Северный поток" сейчас находится на плановом техобслуживании, поставки по нему с 11 до 21 июля прекращены.

"Газпром" — основной поставщик газа в Европу — в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон уже в июле заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.

"Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей. В ночь на понедельник "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля. Ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля.