МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может привести к трехкратному росту цен на него, сообщил таблоид Bild. Названо условие, при котором "Северный поток" заработает на полную мощность

По его данным, в четверг глава ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт созвал встречу с участием глав земельных администраций, на которой обсуждался газовый кризис. Таблоид утверждает, что ему стали известны детали прошедших обсуждений.

"По информации Bild, федеральное правительство ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах", — говорится в материале издания.

По данным газеты, даже если чрезвычайная ситуация из-за дефицита газа не коснется всей территории ФРГ, то она может коснуться отдельных федеральных земель.

Издание отмечает, что проблема с газом сохранится в ФРГ вплоть до 2024 года. Федеральное правительство ожидает двухкратного или трехкратного повышения цен на газ, при этом государство не сможет полностью смягчить рост цен, что скажется на карманах граждан, говорится в публикации.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в воскресенье заявил, что уровень заполненности газохранилищ ФРГ недостаточен, чтобы пройти зимний сезон без российского газа. Вместе с тем он отметил, что ни при каком сценарии Германия не останется без газа.