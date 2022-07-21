МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после возобновления поставок по ключевому газопроводу в регион — "Северному потоку" — теряют около 5%, опускаясь ниже 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли торговую сессию на отметке почти 1580 долларов (-3,3% к расчётной цене среды — 1635,2 доллара) и уже через минуту ускорили темпы снижения, опустившись до 1529,3 доллара (-6,5%). Котировки в последние минуты находятся на уровне открытия.