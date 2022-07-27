CNN: у властей США началась паника из-за возможного роста цен на газ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. После сообщения о том, что "Газпром" сократил поставки "голубого топлива" в Евросоюз, у властей США началась паника — они испугались дальнейшего роста цен на газ, передает телеканал CNN.
Канал утверждает, что в связи с сокращением поставок газа в страны Евросоюза Запад зашел на "неизведанную территорию", когда речь заходит о возможностях пережить зиму при дефиците "голубого топлива". Поэтому администрация США опасается дальнейшего подорожания газа и электричества.
Вместе с тем CNN отмечает, что из-за сокращения поставок энергоресурсов Соединенным Штатам и властям Евросоюза приходится "умолять" европейские страны сократить потребление газа.
При этом Америка стремится убедить ФРГ продлить срок эксплуатации трех оставшихся в Германии АЭС, чтобы компенсировать нехватку газа. Но, как подчеркивает CNN, официальные лица не верят, что благодаря указанным мерам можно будет преодолеть энергокризис.
https://1prime.ru/gas/20220727/837617149.html
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