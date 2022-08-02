МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Представители деловых кругов Болгарии призвали власти срочно возобновить поставки газа в соответствии с контрактом с "Газпром экспортом", сообщает радиостанция BNR со ссылкой на своего репортера. "Газпром" нарастил экспорт газа в Китай по "Силе Сибири"

Отмечается, что ассоциация организаций болгарских работодателей снова потребовала у Софии в ближайшие месяцы обеспечить страну необходимыми объемами природного газа по разумным ценам.

"Они также призвали власти в срочном порядке возобновить поставки газа в соответствии с существующим контрактом с "Газпром экспортом", — говорится в сообщении радиостанции.

Согласно ассоциации, ожидается, что Болгария получит еще три партии сжиженного природного газа из США, другие четыре танкера, возможно, прибудут в страну только в следующем году. При этом американского СПГ Софии недостаточно, а газ будет стоить намного дороже, утверждают работодатели.

Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.