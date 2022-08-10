БИШКЕК, 10 авг — ПРАЙМ. На межправсовете Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет 25-26 августа в киргизской Чолпон-Ате, обсудят, в частности, формирование общего рынка газа для стран объединения, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе кабмина Киргизии. Эксперт: без газа из России в ЕС придется нормировать снабжение компаний

Сообщается, что в заседании примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии, а также главы правительств приглашенных государств.

"В повестку заседания включены вопросы формирования общего рынка газа интеграционного объединения, финансирования промышленной кооперации, регулирования алкогольного рынка, учреждения Евразийской перестраховочной компании. Кроме того, на полях форума пройдет ряд двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, помимо этого на полях межправсовета пройдет первый Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, на котором примут участие более 200 участников из стран этих объединений.

"Форум, где объединились молодежные активисты, государственные служащие и начинающие дипломаты из стран-участниц ЕАЭС и СНГ, направлен на расширение процессов взаимодействия молодежи стран союза и СНГ, создание новых возможностей для реализации молодежных инициатив, общественной и профессиональной самореализации представителей молодого поколения", — подчеркнули в киргизском кабмине.